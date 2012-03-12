Рерайт/копирайт

КопирайтингЗакрыт16 заявок427 просмотров
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Здравствуйте!

Тематика: наружная реклама, интерьерная печать, широкоформатная печать и все, что с этим связано.

Условия: местонахождение исполнителя - РФ.

Никаких предоплат.

Желателен опыт написания подобных статей и публикаций.

Требуется грамотный, адекватный и ответственный автор, с которым, надеюсь будет налажено долгосрочное сотрудничество.

ТЗ - после рассмотрения заявок.

Спасибо.

12 лет назад
kandr1979
Андрей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ivonarambler
Виктория 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$5
2 дня
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