Рерайт/копирайт

Здравствуйте в приложении файл ворд, это краткое тз нашего портала, все ссылки указаны внутри файла. Необходимо более детально расписать тз. Страниц на 20 -30, простым понятным языком,разделия все по пунктам Вот что необходимо учитывать: 1.нужно детально описать принцип работы ...