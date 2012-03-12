Рерайт/копирайт

Рерайт 100 статей
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Здравствуйте!
Тематика: наружная реклама, интерьерная печать, широкоформатная печать и все, что с этим связано.
Условия: местонахождение исполнителя - РФ.
Никаких предоплат.
Желателен опыт написания подобных статей и публикаций.
Требуется грамотный, адекватный и ответственный автор, с которым, надеюсь будет налажено долгосрочное сотрудничество.
ТЗ - после рассмотрения заявок.
Спасибо.
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