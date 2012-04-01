Здравствуйте! нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и на любом движке вызвать ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт про автомобильные EVA-ковры Обязательно знание движка lpmotor !!! В предложениях жду примеры работ на движке, стоимость и сроки реализацииСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
на сайте http://smr.hahma.ru/ внизу виджет "Написать нам письмо" сделать ajax отправку и ввод данных как на сайте http://1000na4.ru/ после отправки можно сделать чтоб форма пропадала вместо нее была надпись "Ожидайте ответа!"Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Необходимо доработать сайт goo.gl/3tVlcz по следующим пунктам: 1. главная страница – слайдер, переключатель по предложением 1,2 и стрелочки лево\право сделать чтоб были на 1 уровне (где цифры) во всех браузерах 2. Настроить виджет поиска и сам поиск Рубрика (это ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть список ID пользователей в ЛС которых надо скинуть приглашение, или создать встречу и их пригласить жду ваших предложений! только через Безопасную сделку!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $110
есть DNG файлы надо человека на постоянку, без фанатизма (главное чтоб явных перекосов при склейки самой программы не было) в программе например AutoPanoGiga сшивал чтоб файлы в панораму, экспортировал в JPG панорамы из себя представляют фотографии ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт10 лет назад
1. собрать id с 11 групп, убрать дубли – цена!!! 2. добавить (собранные id) в друзья\разослать приглашение в группу или встречу – предлагайте как удобнее, безопаснее, выгоднее для нас!? и самое главное скорость. – цены пишите ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать скрипт (сценарий) холодного звонка тематика: возврат переплаты по кредиту также хотелось бы подумать над вопросами и ответами – работа с возражениями. что сказать клиенту чтоб он не "тянул лямки" и принимал решение как можно скорееКопирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
По типу http://vip-translate.ru/ http://govorun1.ru/ блоки все также содержание уже в личке обсудим + нарисовать или подобрать 3 иконки для обозначения ссылок: - возврат переплаты по кредиту - антиколлекторские услуги - защита прав заемщика === по нажатию кнопки "заказать" надо чтоб всплывало красивое окошко ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны живые участники в публичную страницу. Регион – Самара Не надо предлагать то. что не соответствует требования заказчика. (например, без критериев, город написан!)Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Надо придумать название для организации, которая занимается юридической помощью для населения. Основные направления консультирования: консультирование и судебное взыскание незаконно удержанных плат с заемщиков по кредитам, защита прав призывников, защита интересов застрахованных лиц, в дальнейшем будет ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется сделать звонок через скайп на ресепшн отеля и пообщаться и оставить информацию для постояльца. звонок записать в звуковой файл (программа - MP3 Skype Recorder) оплата яндекс деньги, ликпейПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен специалист, который сформирует таблицу и сделает возможность отправку запроса на емайл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Приятным женским голосом для озвучивания видеоролика каждая фраза отдельный mp3 файл хорошего качества (без посторонних шумов и во внешний микрофон) фразы: 1. Мечтаешь выйти замуж? 2. Но мужчина не делает тебе предложение? 3. Не понимаешь, что в тебе не ...Озвучиваниенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо найти и удалить вирусы с нескольких сайтов. И дать рекомендации, что сделать чтоб они больше не прописывались в JS)Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть студия, которая делает сайт. Есть более менее задокументированное ТЗ, включая todo лист + я по скайпу объясняю как и что должно работать надо оттестировать всю систему от и до (впринципе немного : 5 форм, и около 50 ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
надо исправить верстку на главной странице + дописать плагин (прошлый программист куда то исчез) сайт на вордпрессеВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
надо для лендингого сайта написать отзывы по товару с элементами НЛП оплата: вебмоней, альфабанк жмоет они и не НЛП, но большинство сайтов с инфопродуктами кишат заманиващими отзывами)Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен красивый сайт под "ключ" описание ТЗ во вложении 35000 руб.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется скрипт, который будет размещать объявление автоматически на 12 досках и 2 форумах. Почти везде используется авторизация, потом размещение и каптча!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад