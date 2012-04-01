lakeev

Дмитрий lakeev

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перенести витрину товаров

    Здравствуйте!  нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные)  или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и на любом движке вызвать ...

    HTML
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить виджет на wordpress'e

    $8

    на сайте http://smr.hahma.ru/ внизу виджет "Написать нам письмо" сделать ajax отправку и ввод данных как на сайте http://1000na4.ru/ после отправки можно сделать чтоб форма пропадала вместо нее была надпись "Ожидайте ответа!"

    WordPressAjax
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно доработать сайт на wordpress'e

    Приветствую! Необходимо доработать сайт goo.gl/3tVlcz по следующим пунктам: 1. главная страница – слайдер, переключатель по предложением 1,2 и стрелочки лево\право сделать чтоб были на 1 уровне (где цифры) во всех браузерах 2. Настроить виджет поиска и сам поиск Рубрика (это ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исполнитель для сшивания панорам

    $110

    есть DNG файлы надо человека на постоянку, без фанатизма (главное чтоб явных перекосов при склейки самой программы не было) в программе например AutoPanoGiga сшивал чтоб файлы в панораму, экспортировал в JPG панорамы из себя представляют фотографии ...

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа с группой в вк

    1. собрать id с 11 групп, убрать дубли – цена!!! 2. добавить (собранные id) в друзья\разослать приглашение в группу или встречу – предлагайте как удобнее, безопаснее, выгоднее для нас!? и самое главное скорость. – цены пишите ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать скрипт (сценарий) продажи услуги по тел.

    Требуется написать скрипт (сценарий) холодного звонка тематика: возврат переплаты по кредиту также хотелось бы подумать над вопросами и ответами – работа с возражениями. что сказать клиенту чтоб он не "тянул лямки" и принимал решение как можно скорее

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо сделать landing page

    $50

    По типу http://vip-translate.ru/ http://govorun1.ru/ блоки все также содержание уже в личке обсудим + нарисовать или подобрать 3 иконки для обозначения ссылок: - возврат переплаты по кредиту - антиколлекторские услуги - защита прав заемщика === по нажатию кнопки "заказать" надо чтоб всплывало красивое окошко ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название для центра поддержки населения

    $50

    Надо придумать название для организации, которая занимается юридической помощью для населения. Основные направления консультирования: консультирование и судебное взыскание незаконно удержанных плат с заемщиков по кредитам, защита прав призывников, защита интересов застрахованных лиц, в дальнейшем будет ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется сделать звонок через скайп - АНГЛ.ЯЗ.

    $50

    Требуется сделать звонок через скайп на ресепшн отеля и пообщаться и оставить информацию для постояльца. звонок записать в звуковой файл (программа - MP3 Skype Recorder) оплата яндекс деньги, ликпей

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Google.docs

    $50

    Нужен специалист, который сформирует таблицу и сделает возможность отправку запроса на емайл.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Запись фраз по mp3 файлам

    $50

    Приятным женским голосом для озвучивания видеоролика каждая фраза отдельный mp3 файл хорошего качества (без посторонних шумов и во внешний микрофон) фразы: 1. Мечтаешь выйти замуж? 2. Но мужчина не делает тебе предложение? 3. Не понимаешь, что в тебе не ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вирусы

    $50

    Надо найти и удалить вирусы с нескольких сайтов. И дать рекомендации, что сделать чтоб они больше не прописывались в JS)

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта

    Есть студия, которая делает сайт. Есть более менее задокументированное ТЗ, включая todo лист + я по скайпу объясняю как и что должно работать надо оттестировать всю систему от и до (впринципе немного : 5 форм, и около 50 ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать НЛП отзывы

    надо для лендингого сайта написать отзывы по товару с элементами НЛП оплата: вебмоней, альфабанк жмоет они и не НЛП, но большинство сайтов с инфопродуктами кишат заманиващими отзывами)

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Все отлично. Сотрудничеством доволен!
скорость выполнения отличная... качество нормальное... что еще нужно ? :)
Ответный отзыв
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Придумать название для центра поддержки населения
Хорошая постановка задачи в конкурсе, быстрое определение победителя, моментальная оплата. Рекомендую Дмитрия как очень ответственного заказчика!
Данный человек победил в моем конкурсе на разработку названия, достаточное количество интересных вариантов было предложено. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Требуется сделать звонок через скайп - АНГЛ.ЯЗ.
Хороший заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)
Очень ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Подправить сайт WP
Отличный исполнитель! Грамотно ставит задачу, с оплатой пунктуален! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель! сделал раньше, чем договаривались, выполненной работой доволен!
Ответный отзыв
westry
Антон 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-1)
$20
10 баллов
13 лет назад
WP-плагин
Лёгкое общение и моментальная оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
С Антоном было очень приятно сотрудничать! Очень адекватный фрилансер! все быстро и качественно сделал что просил без лишних вопросов 10 баллов.
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