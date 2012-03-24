Тестирование сайта

Есть студия, которая делает сайт.

Есть более менее задокументированное ТЗ, включая todo лист

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я по скайпу объясняю как и что должно работать

надо оттестировать всю систему от и до (впринципе немного : 5 форм, и около 50 функций)

составить отчет по ошибкам и юзибилити (понятности использования интерфейса)