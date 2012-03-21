Протестировать сайт обменника эл. денег

Посмотрев на отзывы Алексея, было не жалко 150 долларов за качественный тест сайта. Параллельно еще несколько других weblancer'ов занимались той же работой. Сухой остаток: 1. Мое предложение по поводу пробного теста на 30$ было отказано. Должно было насторожить, но я веря отзывам... 2. Алексей просрочил с исполнением само назначенного срока. 3. За 5 дней было предоставлено 13 пунктов промашек программистов/верстальщиков -- 2 их них не совсем достоверны. Но все это свалено в кашу, что только понимать о чем речь нужно время ++ отсутствуют скриншоты и по вертске (где плывет) и по другим моментам. 4. Другие два WebLancer'а сделали качественнее отчеты за 20$ и 40$. Жалко потраченных денег на работы, столько не стоящую. Больше "раскрученным" работникам не поверю.