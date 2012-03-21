Протестировать сайт обменника эл. денег

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки243 просмотра
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Необходимо протестировать сайт на юзабилити, удобство, правильность алгоритмов, скорость работы, найти мелкие и не очень баги.

Обязательные требования: большой опыт использования для личных нужд обменника WebMoney по покупке-продаже различными способами.

Пишите о себе, опыте и стоимости.

12 лет назад
cashelec
Наталья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
12 лет назад
$150
3 дня
Посмотрев на отзывы Алексея, было не жалко 150 долларов за качественный тест сайта. Параллельно еще несколько других weblancer'ов занимались той же работой. Сухой остаток: 1. Мое предложение по поводу пробного теста на 30$ было отказано. Должно было насторожить, но я веря отзывам... 2. Алексей просрочил с исполнением само назначенного срока. 3. За 5 дней было предоставлено 13 пунктов промашек программистов/верстальщиков -- 2 их них не совсем достоверны. Но все это свалено в кашу, что только понимать о чем речь нужно время ++ отсутствуют скриншоты и по вертске (где плывет) и по другим моментам. 4. Другие два WebLancer'а сделали качественнее отчеты за 20$ и 40$. Жалко потраченных денег на работы, столько не стоящую. Больше "раскрученным" работникам не поверю.