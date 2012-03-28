Лечение сайта от вирусов

Необходимо аптимизировать работу существующего сайта-визитки www.revitconstruction.ca: 1. Увеличить скорость загрузки сайта (по какой-то причине грузится нереально долго) 2. Прописать человекопонятные ссылки на страницы (УРЛы) 3. Улучшить способ просмотра портфолио и добавить ссылку на веб-альбомы в Picassa 4. Необходимо чтобы ...
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На блоге www.blog.vbarinov.ru обнаружены вирусы. Яндекс поместил его впотенциально опасный сайт. Как от них избавится?! А если это скрипты какими пользуется блог?! И какова цена вопроса что бы избавится от этого вирусного нашествия?!
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