Лечение сайта от вирусов

Тестирование сайтовЗавершен5 заявок150 просмотров
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На блоге www.blog.vbarinov.ru обнаружены вирусы. Яндекс поместил его впотенциально опасный сайт. Как от них избавится?! А если это скрипты какими пользуется блог?! И какова цена вопроса что бы избавится от этого вирусного нашествия?!

12 лет назад
fotografia80
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
HYPERtxt
Гурам 
33 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-3)
12 лет назад
$120
1 день
Была проведена работа по излечению от вирусов моих сайтов. Все сделано в оговоренный срок, после внесения предоплаты.
С человеком приятно работать. С оплатой проблем не было, оплатил не перед. Приятен в общении, адекватный, юморист ) Уважаю.
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