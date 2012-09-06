Протестировать сайт партнерской программы в случаи чего произвести исправления ошибок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим технический, поисковый и юзабилити аудит сайта. Результат —
отчет и предложения по улучшению. Доступ к Яндекс метрике, Google
Analytics. ТЗ подкатом. Жду заявки с ценой и сроком. Выберу первого
адекватного исполнителя.
Работы по проведению аудита сайта заключаются в анализе текущего
состояния сайта по следующим составляющим:
• сопоставление семантического ядра с маркетинговыми задачами сайта;
• оценка позиций сайта в поисковых машинах;
• анализ внутренних факторов;
• анализ внешних факторов.
По результатам анализа текущего состояния сайта Исполнитель:
• вырабатывает рекомендации по привязке семантического ядра к структуре сайта;
• вырабатывает рекомендации по контентной оптимизации сайта Заказчика;
• вырабатывает рекомендации по оптимизации HTML-кода;
• вырабатывает рекомендации по увеличению внешних оптимизационных показателей;
• вырабатывает рекомендации по увеличению конверсий пользователей сайта.
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