Аудит сайта

$100
Тестирование сайтовЗавершен1 заявка145 просмотров
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Необходим технический, поисковый и юзабилити аудит сайта. Результат —

отчет и предложения по улучшению. Доступ к Яндекс метрике, Google

Analytics. ТЗ подкатом. Жду заявки с ценой и сроком. Выберу первого

адекватного исполнителя.

Работы по проведению аудита сайта заключаются в анализе текущего

состояния сайта по следующим составляющим:

• сопоставление семантического ядра с маркетинговыми задачами сайта;

• оценка позиций сайта в поисковых машинах;

• анализ внутренних факторов;

• анализ внешних факторов.

По результатам анализа текущего состояния сайта Исполнитель:

• вырабатывает рекомендации по привязке семантического ядра к структуре сайта;

• вырабатывает рекомендации по контентной оптимизации сайта Заказчика;

• вырабатывает рекомендации по оптимизации HTML-кода;

• вырабатывает рекомендации по увеличению внешних оптимизационных показателей;

• вырабатывает рекомендации по увеличению конверсий пользователей сайта.

12 лет назад
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$100
7 дней
Благодарю Анну за качественно и в срок выполненную работу. Планирую продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, постоянно на связи, оплата произведена вовремя. Очень приятно было сотрудничать. Всем рекомендую.