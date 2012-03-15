Найти вредоносный код

$50
Тестирование сайтовЗакрыт7 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Яндекс показывает наличие вируса в 2 магазинах.

Надо найти и удалить

Оплата только Яндекс-Деньгами

12 лет назад
dav-comp
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$10
1 день