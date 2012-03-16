Вылечить сайт от троянов

Тестирование сайтовЗавершен4 заявки136 просмотров
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Касперский сообщает о троянах на сайте, Яндекс прислал письмо о том что содержится вредоносный код. Кто может помочь, пишите сроки и цену пожалуйста!

12 лет назад
elina25
Ирина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Павел быстро очистил 2 сайта от вирусов, очень благодарна!
Ирина предоставила все данные, описание проблемы в полном объеме. С такими людьми всегда приятно работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.