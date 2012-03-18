Очистить сайт от вирусов

Тестирование сайтовЗавершен6 заявок111 просмотров
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Нужно очистить сайт от вирусов.

anteltravel.ru

12 лет назад
leshane
Елена 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Александр выполнил работу по удалению вируса с сайта очень быстро и качественно! Спасибо!
Задание получено, все понятно, по окончанию работы оплата получена. Отличный заказчик.
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