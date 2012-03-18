Требуется протестировать работы интернет магазина в браузерах: Opera 11 Explorer 8 Firefox 10 Explorer 9 Firefox 9 Safari 5 Firefox 8 Explorer 7 В виде отчета нужны ваши замечания по сайту и скриншоты указанных страниц сайта (во всю высоту страницы). Подробное ТЗ скину в личку. ...
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Нужно очистить сайт от вирусов.
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