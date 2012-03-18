Очистить сайт от вирусов

Есть сайт на движке ДЛЕ. Сайт молодой всего несколько месяцев. После последнего апдейта Яндекса заблокирован, так как на нем где-то расположен вредоносный код. Нужно посмотреть где именно расположен вредоносный код и сказать мне, чтобы я ...