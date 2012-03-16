Очистить сайт на Джумле от вирусов

Сайт сделан непрофессионалом. Поисковики не находят его вообще, даже когда вбиваешь в запрос имя сайта. При попытке ввести имя в строку браузера появляется надпись: сертификат принадлежит другой странице, что указывает на случай воровства идентификации. Надо привести ...