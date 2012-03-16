Очистить сайт на Джумле от вирусов

$15
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки166 просмотров
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Сайт заражен вирусами, при попытке открытия браузер выдает сообщение о том, что сайт заражен и не открывает его. Требуется запустить сайт.

12 лет назад
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skinenkov
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Вирусы удалил, все сделал качественно и быстро. Всем рекомендую!
Спасибо, работой доволен.