Вирус на сайте

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Некоторые антивирусы говорят, что на сайте обнаружен вирус. Необходимо найти и обезвредить.

12 лет назад
japancos
Алексей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Всем рекомендую данного исполнителя. После постановки задачи, единственный из всех, кто сразу определил проблему. Уже к вечеру того же дня все было готово. В общем молодец, сказал - сделал. Павлу огромное спасибо.
Алексей грамотно описал проблему, с ним было приятно общаться, оплатой тоже доволен. Мои рекомендации.