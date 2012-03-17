На сайт ругается Касперский, забанили в Opera

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не могу найти, на что именно ругается Касперский, нужна помощь. Сайт vedomo.ru. Оплата в вебмани рублях без предоплаты. Прошу указывать цены, потому что ограничен в деньгах.

12 лет назад
Alkuvl
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$3
1 день
Помог в борьбе с вирусами на сайте.
нормально