Вылечить сайт от вирусов

Тестирование сайтовЗавершен8 заявок165 просмотров
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Нужно вылечить сайт от вирусов предположителдьно это Downloader.JS.Psyme.ct

12 лет назад
brius
Юлий 
68 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Александру! Мастерски выполнил поставленную задачу, над которой ломали голову другие "спецы". И главное быстро! Просто волшебник! Рекомендую всем, у кого похожие проблемы обращаться только к Александру!
Все данные для работы четко предоставил, по окончанию работы быстро оплатил. Отличный заказчик, рекомендую.