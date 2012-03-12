Убрать вирусы из js-файлов

$50
Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сервере несколько сайтов. Все js-файлы заражены.

В конец файла добавлены строки.

В приложении 2 файла с примерами.

Есть также файлы по которым вирусняк по несколько раз прошелся и таких строк в конце несколько.

Всего файлов более 2.5 тысяч, поэтому только автоматизированно.

Пожалуйста, перед тем как предлагать свои услуги, ознакомьтесь с примерами.

12 лет назад
tentvelve
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад