Убрать вирусы из js-файлов

Нужно вылечить сайт от вирусов предположителдьно это Downloader.JS.Psyme.ct
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сервере несколько сайтов. Все js-файлы заражены.
В конец файла добавлены строки.
В приложении 2 файла с примерами.
Есть также файлы по которым вирусняк по несколько раз прошелся и таких строк в конце несколько.
Всего файлов более 2.5 тысяч, поэтому только автоматизированно.
Пожалуйста, перед тем как предлагать свои услуги, ознакомьтесь с примерами.
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