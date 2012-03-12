Убрать вирусы из js-файлов

На сервере несколько сайтов. Все js-файлы заражены.

В конец файла добавлены строки.

В приложении 2 файла с примерами.

Есть также файлы по которым вирусняк по несколько раз прошелся и таких строк в конце несколько.

Всего файлов более 2.5 тысяч, поэтому только автоматизированно.

Пожалуйста, перед тем как предлагать свои услуги, ознакомьтесь с примерами.