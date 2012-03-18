Удаление вредоносного кода с сайта

Протестировать сайт партнерской программы в случаи чего произвести исправления ошибок
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Яндекс указывет на сайт как на вредоносный. Не могу найти код.
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