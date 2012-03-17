Срочно. Доработка сайта

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Компания Vitta выпустила на рынок новую модель вентилятора с увлажнителем Vitta GX-31-2G. Усовершенствованный дизайн агрегата позволяет ему органично смотреться в любом интерьере, а компактные размеры, новая панель управления со световой индикацией сделают его использование еще удобнее. Благодаря сниженному уровню шума по сравнению с предыдущими моделями и влагозащитному корпусу вентилятор также можно использовать в спальне и ванной комнате.

2. http://vitta-ag.ru/katalog/ добавить новый вентилятор в двух цветах белый и черный

Вентилятор Vitta GX-31-2G Белый NEW Вентилятор Vitta GX-31-2G Черный NEW

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