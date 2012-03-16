Удалить вредоносный код

На сервере несколько сайтов. Все js-файлы заражены. В конец файла добавлены строки. В приложении 2 файла с примерами. Есть также файлы по которым вирусняк по несколько раз прошелся и таких строк в конце несколько. Всего файлов более 2.5 тысяч, ...