Удалить вредоносный код

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Здравствуйте, есть сайт technokit.com.ua, яндекс ругается на него http://owely.com/4m70Gq, нужно найти и удалить вредоносный код.

12 лет назад
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
horror
Петро 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$10
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