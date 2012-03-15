Сайт не работает. Возможно вирус. Срочно.

Сайт mapsshop . ru не работают внутрение страницы, не отображается полностью код.

Стало это постепенно.

Подозреваю, что проблема в вирусе или в базе MySQL, что-то не так.

Сегодня работал с базой товаров, добавлял, после начала не доконца грузится админка, потом и все остальные страницы сайта стали глючить.

Прошу писать сразу свои контакты, я вам напишу сейчас же.