Сайт не работает. Возможно вирус. Срочно.

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Сайт mapsshop . ru не работают внутрение страницы, не отображается полностью код.

Стало это постепенно.

Подозреваю, что проблема в вирусе или в базе MySQL, что-то не так.

Сегодня работал с базой товаров, добавлял, после начала не доконца грузится админка, потом и все остальные страницы сайта стали глючить.

Прошу писать сразу свои контакты, я вам напишу сейчас же.

12 лет назад
t796746613
Сорока 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад