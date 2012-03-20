Оптимизация сайта revitconstruction.ca

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Необходимо аптимизировать работу существующего сайта-визитки www.revitconstruction.ca:

1. Увеличить скорость загрузки сайта (по какой-то причине грузится нереально долго)

2. Прописать человекопонятные ссылки на страницы (УРЛы)

3. Улучшить способ просмотра портфолио и добавить ссылку на веб-альбомы в Picassa

4. Необходимо чтобы сайт находился через google при вводе ключевых слов в зоне .са

12 лет назад
revkovit
Виталий 
44 годаКанада
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад