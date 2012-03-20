Удалить вирус с сайта

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Удалить вирус с сайта iena.ru.

Доступ только ftp

Ваши предложения по цене и срокам?

12 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад