Удалить вредонойсный код для YANDEX

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Здравствуйте, сегодня пришло письмо с яндекса о наличии на страницах вредоносного кода. Необходимо удалить, исправить. Сколько это будет стоить? ася 303539234

12 лет назад
luk_oleg
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Сделано все оперативно - вырусы с сайта удалены, Павел подсказал как ускорить проверку Яндекса. Результатом доволен! Рекомендую!
Приятно было работать с Олегом. Вежливый в общении человек, оплатил работу сразу. Мои рекомендации.