Тестирование сервисного сайта средней сложности

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна команда тестировщиков или один опытный тестер для комплексного приёмочного тестирования сервиса. Объём средний, сложность невысокая.

Пишите личным сообщением с указанием опыта в тестировании.

12 лет назад
Katya_Gil
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад