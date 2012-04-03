Оптимизировать загрузку сайта

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки113 просмотров
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Медленно загружается сайт (Joomla). Слетает при внутренних переходах. Необходимо проверить модули и при необходимости отключить ненужные. Также нужно аккуратно изъять шелл.

12 лет назад
d-vict
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
JIucifeR
Олег 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Олег быстро справился с поставленной задачей и проявил себя как грамотный специалист. Обязательно обращусь к нему ещё!
Все отлично, хороший заказчик, выполнил работу получил деньги.