Очистить сайты от вирусов. Приватно для Black_kat

Тестирование сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Есть несколько сайтов ( 12 шт.). Все они заражены вирусами. Заражены все JS файлы. ( файлов всего около 10000 - 12000 ). Нужно автоматизированное решение.

12 лет назад
sneip
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Обратился к Павлу по рекомендации. Очень доволен. Павел справился с задачей даже раньше срока, дал рекомендации по защите сайтов. Сразу видно - профессионал своего дела. Всем рекомендую и в дальнейшем буду обращаться к Павлу.
Было приятно работать с Александром. Работу оплатил сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.