Тестирование сервиса

Необходимо протестировать сайт на юзабилити, удобство, правильность алгоритмов, скорость работы, найти мелкие и не очень баги. Обязательные требования: большой опыт использования для личных нужд обменника WebMoney по покупке-продаже различными способами. Пишите о себе, опыте и стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется помощь в тестировании сервиса, связанного с территориальным определением
Навыки впринципе никакие не требуются, под рукой должен быть мобильный телефон, дело минутное.
Оплата от нас наперёд
Интересуют следующие страны: Казахстан, Латвия, Литва, Азербайджан, Армения
Т.е. вы должны быть из какой-то из вышеперечисленных.
Прошу обращаться в ICQ 571-02-05
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Медленно загружается сайт (Joomla). Слетает при внутренних переходах. Необходимо проверить модули и при необходимости отключить ненужные. Также нужно аккуратно изъять шелл.Завершен12 лет назад
Есть несколько сайтов ( 12 шт.). Все они заражены вирусами. Заражены все JS файлы. ( файлов всего около 10000 - 12000 ). Нужно автоматизированное решение.Завершен12 лет назад
На блоге www.blog.vbarinov.ru обнаружены вирусы. Яндекс поместил его впотенциально опасный сайт. Как от них избавится?! А если это скрипты какими пользуется блог?! И какова цена вопроса что бы избавится от этого вирусного нашествия?!Завершен12 лет назад
Необходимо аптимизировать работу существующего сайта-визитки www.revitconstruction.ca: 1. Увеличить скорость загрузки сайта (по какой-то причине грузится нереально долго) 2. Прописать человекопонятные ссылки на страницы (УРЛы) 3. Улучшить способ просмотра портфолио и добавить ссылку на веб-альбомы в Picassa 4. Необходимо чтобы ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Удалить вирус с сайта iena.ru. Доступ только ftp Ваши предложения по цене и срокам?Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, сегодня пришло письмо с яндекса о наличии на страницах вредоносного кода. Необходимо удалить, исправить. Сколько это будет стоить? ася 303539234Завершен12 лет назад
Нужна команда тестировщиков или один опытный тестер для комплексного приёмочного тестирования сервиса. Объём средний, сложность невысокая. Пишите личным сообщением с указанием опыта в тестировании.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Яндекс указывет на сайт как на вредоносный. Не могу найти код.Закрыт12 лет назад
Нужно разместить новости на сайте, добавить картинки и описание товара в каталог. необходимо на сайте VITTA-AG.RU раздел Тест новости переименовать в Новости и вставить текст Компания Vitta выпустила на рынок новую модель вентилятора с увлажнителем Vitta GX-31-2G. ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад