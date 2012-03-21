Тестирование сервиса

$100
Тестирование сайтовЗакрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день!

Требуется помощь в тестировании сервиса, связанного с территориальным определением

Навыки впринципе никакие не требуются, под рукой должен быть мобильный телефон, дело минутное.

Оплата от нас наперёд

Интересуют следующие страны: Казахстан, Латвия, Литва, Азербайджан, Армения

Т.е. вы должны быть из какой-то из вышеперечисленных.

Прошу обращаться в ICQ 571-02-05

12 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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