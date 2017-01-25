Необходимо файл (прикрепил) импортировать на сайт s4u.com.ua и обновлять информацию по товарам. Пример файла выгрузки прикрепил. Так же необходимо рассчитывать цену с доллара в гривну по актуальному курсу (курс смотрим по xml или json на http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash) ...
Перенести витрину товаров
Здравствуйте!
нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и на любом движке вызвать его через html код
задача:
есть сайт со встроенным интернет магазином, у товаров есть свойства, которые пользователь может изменять и высвечивается фотография сразу в соответствии с теми свойствами, которые выбрал пользователь
пример uramats.ru/cat – нажмите на карточку товара – чтобы было понятнее о чем речь
надо:
перенести сайт, а лучше только каталог товаров) с такой же возможностью на другой (лендо-) движок
либо каким то образом (с удаленного сервера) каталог + корзина в этот движок будет вставляться через код
Жду от вас предложений!
Создание нового сайта не требуется!
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