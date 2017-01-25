Перенести витрину товаров

Здравствуйте!

нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и на любом движке вызвать его через html код

задача:

есть сайт со встроенным интернет магазином, у товаров есть свойства, которые пользователь может изменять и высвечивается фотография сразу в соответствии с теми свойствами, которые выбрал пользователь

пример uramats.ru/cat – нажмите на карточку товара – чтобы было понятнее о чем речь

надо:

перенести сайт, а лучше только каталог товаров) с такой же возможностью на другой (лендо-) движок

либо каким то образом (с удаленного сервера) каталог + корзина в этот движок будет вставляться через код

Жду от вас предложений!

Создание нового сайта не требуется!