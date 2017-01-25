Перенести витрину товаров

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Здравствуйте! 

нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные)  или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и на любом движке вызвать его через html код

задача: 

есть сайт со встроенным интернет магазином, у товаров есть свойства, которые пользователь может изменять и высвечивается фотография сразу в соответствии с теми свойствами, которые выбрал пользователь 

пример uramats.ru/cat – нажмите на карточку товара – чтобы было понятнее о чем речь 

надо: 

перенести сайт, а лучше только каталог товаров) с такой же возможностью на другой (лендо-) движок 

либо каким то образом (с удаленного сервера) каталог + корзина в этот движок будет вставляться через код 

Жду от вас предложений! 

Создание нового сайта не требуется!

HTML
8 лет назад
lakeev
51 год
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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