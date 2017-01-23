Страницы отрисованы, платформа установлена, сайт спарсен. Нужно сверстать и натянуть страницы, привести сайт к готовому рабочему состоянию. Пилотные сайты подскажу. ТЗ в личку. Стоимость работы, сроки озвучивайте обязательно. Наличие постоянного контакта с исполнителем, поэтапная сдача ...
Установить и настроить слайдер на сайт
Необходимо помочь установить и настроитm слайдер в интернет-магазине. Можно готовое решение.
Легко обновляемое и настраиваемое.
Варианты слайдеров и цена.
Заявки фрилансеров
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