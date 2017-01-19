Сделай мне лендинг :) ну пажаааалуйста . Я девушка, и не понимаю, как он должен выглядеть :) Поэтому ищу не только исполнителя, но и советчика! - если ты из спб (желательно приморский ...
Создание сайта
Есть сайт, наполненный информацией с тематикой бетон, цемент. Но его продвигать пока не собираемся.
Необходимо используя тематику сайта и часть информации размещенной на нем, создать новый сайт на другом доменном имени. Хостинг и домен есть.
Нужно создать сайт, реализовав следующие задачи:
1. Определиться с движком для сайта и сделать его в виде интернет – магазина со всем функционалом (количество товара будет небольшим), возможно на базе готового шаблона (например, OpenCart), но чтобы можно было реализовать приведенные ниже функции.
2. Наполнить небольшим количеством товаров (10 – 15) и статей (10-15) и оптимизировать под SEO.
3. Обязательно сделать правильное отображение сайта в браузерах: Яндексе, Опере, Мозилле, Эксплорере, Софари и Хроме и др. браузерах - проследите, чтобы не разъезжалось.
4. Чтобы он корректно отображался на всех устройствах.
5. Загрузка сайта должна происходить быстро.
Обязательный функционал:
форма обратной связи,
кнопки соцсетей,
кнопка "Заказать звонок",
внедрены "призывы к действию", «акции», «новинки», «хиты»,
раздел с отзывами,
окно с подпиской на новости сайта, компании, рассылки по тематике.
Требования к исполнителю:
быть в мессенджере онлайн,
показывать промежуточные результаты,
оплата по факту (либо за поэтапное выполнение работы),
соблюдение сроков,
поправки сайта включены в стоимость.
Интересуют исполнители, имеющие портфолио и приславшиепримеры работ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Задача для профи. Необходимо сделать карточку товара как описано ниже, можно сделать на виртумарте, и другом двжике в карточке для товара требуется возможность выбрать: ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Массовое изготовление лэндингов (потом объединение в единый магазин на основе Opencart). Рассматриваю исполнителей только из Питера. Задачка которую решаем сейчас: массовое изготовление лэндингов по продажам товарки. Начинаем с часов, но это не ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать и установить магазин в сети Facebook и Вконтакте. Магазин должен работать не только на компьютерах и ноутбуках, но и на планшетах и телефонах.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! нужен интернет-магазин под ключ, не заумный, не бомбезный, сдержанный, лаконичный, понятный по доступной цене.Интернет-магазины28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Здравствуйте. Есть интернет магазин по наушникам на cms Joomla, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется развернуть бэкап на тестовом домене. проверить работоспособность сайта. Затем привязать и настроить новый домен.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Переверстать каталог, подгрузка товаров ajax, подробности во вложении.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести товарную базу (покупатели и заказы желательно) с сохранением url-ов на новую современную CMS (Magento/Prestashop/Opencart/предложите и обоснуйте свой вариант), которая может легко масштабироваться и держать высокую нагрузку (естественно на выделенном сервере). Сейчас магазин ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать интернет магазин по функционалу подобный http://www.5ok.com.ua Цена и срокиИнтернет-магазины27 заявокЗакрыт8 лет назад