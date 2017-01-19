Создание сайта

Есть сайт, наполненный информацией с тематикой бетон, цемент. Но его продвигать пока не собираемся.

Необходимо используя тематику сайта и часть информации размещенной на нем, создать новый сайт на другом доменном имени. Хостинг и домен есть.

Нужно создать сайт, реализовав следующие задачи:

1. Определиться с движком для сайта и сделать его в виде интернет – магазина со всем функционалом (количество товара будет небольшим), возможно на базе готового шаблона (например, OpenCart), но чтобы можно было реализовать приведенные ниже функции.

2. Наполнить небольшим количеством товаров (10 – 15) и статей (10-15) и оптимизировать под SEO.

3. Обязательно сделать правильное отображение сайта в браузерах: Яндексе, Опере, Мозилле, Эксплорере, Софари и Хроме и др. браузерах - проследите, чтобы не разъезжалось.

4. Чтобы он корректно отображался на всех устройствах.

5. Загрузка сайта должна происходить быстро.

Обязательный функционал:

форма обратной связи,

кнопки соцсетей,

кнопка "Заказать звонок",

внедрены "призывы к действию", «акции», «новинки», «хиты»,

раздел с отзывами,

окно с подпиской на новости сайта, компании, рассылки по тематике.

Требования к исполнителю:

быть в мессенджере онлайн,

показывать промежуточные результаты,

оплата по факту (либо за поэтапное выполнение работы),

соблюдение сроков,

поправки сайта включены в стоимость.

Интересуют исполнители, имеющие портфолио и приславшиепримеры работ!