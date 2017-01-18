Лендинг под часы

Сделай мне лендинг :) ну пажаааалуйста . Я девушка, и не понимаю, как он должен выглядеть :) Поэтому ищу не только исполнителя, но и советчика!

- если ты из спб (желательно приморский район)

- отлично делаешь лендинги (конструкторы не подходят)

- знаком с Opencart (в перспективе планы на большой сайт-галерею, который должен быть написан с помощью этой платформы)

- у тебя есть вкус и представление о том, как выглядит красивый лендинг с часами

- ты готов\ва сотрудничать со мной в дальнейшем -напиши!

ЕСЛИ ТЫ НЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - НЕ ПИШИ

Цена договорная, которую сможет осилить девушка в декрете