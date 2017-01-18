Лендинг под часы

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Закрыт15 заявок455 просмотров

Сделай мне лендинг :) ну пажаааалуйста . Я девушка, и не понимаю, как он должен выглядеть :) Поэтому ищу не только исполнителя, но и советчика! 

- если ты из спб (желательно приморский район) 

- отлично делаешь лендинги (конструкторы не подходят) 

- знаком с Opencart (в перспективе планы на большой сайт-галерею, который должен быть написан с помощью этой платформы) 

- у тебя есть вкус и представление о том, как выглядит красивый лендинг с часами 

- ты готов\ва сотрудничать со мной в дальнейшем -напиши! 

ЕСЛИ ТЫ НЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - НЕ ПИШИ

Цена договорная, которую сможет осилить девушка в декрете

Opencart
8 лет назад
svaridzem
Мария 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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