Настроить для сайта на OpenCart 4 цели Яндекс Метрики и Гугл Аналитикс

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Завершен3 заявки134 просмотра

Доброго времени суток!

Работа на 1-2 часа.

Имеется интернет магазин, с 4мя кнопками:

- заказ обратного звонка

- покупка в один клик

- обычный заказ

- аренда

Нужно настроить на эти кнопки цели, подробное т.з. прикреплено!

Opencart
8 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Доволен исполнителем! Всё сделано быстро и качественно.
Все отлично, рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад