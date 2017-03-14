Интеграция яндекс доставки с магазином на wordpress

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Завершен3 заявки201 просмотр

Задача: интегрировать Яндекс.Доставка, как один из вариантов доставки на движок wordpress.

Я.Доставка будет основной, но нужна возможность отключения модуля, в случае неполадок и переход на стандартный метод доставки.

Сайт: http://juicyvapors.ru/

WordPress
8 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$70
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад