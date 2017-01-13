Нужен сайи интернет магазина простенький, с разбивкой запчастей по маркам машин с обновлениями остатков ежедневно через загрузку определённого прайса
Разработать интернерт-магазин спортивной формы и одежды на Битрикс
Необходимо разработать интернет-магазин спортивной формы и одежды на платформе Битрикс. Функционал как на старом сайте http://darsport.ru/. Выбранный исполнитель по окончании работ должен будет иметь возможность предоставить отчетные документы (договор, актов выполненных работ).
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