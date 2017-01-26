Создание сайта интернет-магазина

Прошу повторной помощи, т.к. недавно обращался к одному человеку, как оказалось у него нет времени, в командировке и т.д. и т.п. Ждать времени нет. Джумла 3.6.5, вирт 3.0.18. Выполнить на готовом проекте, доп-но сообщу. Работа ...