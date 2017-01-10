Настроить магазин на шаблоне wordpress

Есть шаблон https://www.kadencethemes.com/product/virtue-free-theme/, уже установлен на хостинг.

Требуется:

1. Нужно разместить категории товаров, их будет пока 10, далее до 20 (будут изображения - логотипы, либо фотографии, размера чтобы было 4 категории в строку.

2. Баннер на главной странице размещать не нужно.

3. В каждую категорию добавить тестовый товар с полным его наполнением, описанием, ценой, скидкой, привязкой к категории и рекомендацией товаров из этой категории (если что не учёл, походу поправим) - любой товар. Далее буду делать по аналогии (по необходимости попрошу объяснить)

4. Установить все необходимые плагины.

5. В карточке товара вывести несколько изображений одного товара.

6. Проверить что заказ переходит в корзину и получается оформить заказ.

7. Написать инструкцию как подвязать к wp почту для получения заказов и написать инструкцию по интеграции с моим складом.