Сайт Интрнет-магазин

Нужен интернет магазин, который будет продавать ключи, а проще говоря будет продавать строку из загруженной базы.

Ещё нужно будет сделать маленькое API для запросов с приложений (2-3 скрипта).

Сайт будет развиваться поэтапно, потому мне нужен человек который грамотно сделает первый этап и удобным (структурированным) что б было удобно и быстро развивать дальше. Ищу человека на долгое сотрудничество.

Есть пример интерфейса, так что придумывать самому не нужно.