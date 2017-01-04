Интернет магазин детских вещей

Добрый день! Необходимо создать маркеплейс под США. Прототип готов, осталась только админка. Думаем за Ларавел, но все варинты будем рассматривать. Ссылка на прототип: http://proto.vandergrav.ru/mw-1.0/#g=1&p=start_1 Интересуют сроки, технологии ...