Необходимо сделать тему на OpenCart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок150 просмотров

Добрый вечер. Имеется готовый интернет-магазин на WordPress(WooCommerce).

Необходимо:

1) Создать тему на OpenCart 2

2) Визуально перенести ИМ с WordPress на OpenCart

Дизайн магазина крайне прост, но нужно повторить на 100%

Ссылку скину по запросу

OpencartWooCommerceWordPress
8 лет назад
21it
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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