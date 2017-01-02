Вёрстка и установка дизайна + функционал на Joomla + Virtuemart

Требуется сверстать и установить шаблон на Joomla + Virtuemart согласно техническому заданию. В приложении техническое задание и части дизайна в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD.

Внимание!

1) Добавляйте заявки только после того, как вы внимательно ознакомились с ТЗ и посмотрели примеры дизайна. Чтобы потом

небыло неудовольствия от большого объёма работы. Проект сложный!

2) Работаю только без предоплаты. Исполнитель делает проект на своём

хостинге. После того, как я принимаю проект, выплачиваю сразу всю сумму,

после чего исполнительно переносит проект на указанный мной хостинг.

Извините, были случаи обмана, больше на свои деньги, время и нервы я

попадать не хочу. Кого не устраивает этот момент, пожалуйста, не

добавляйте заявку. Сэкономим друг другу время.

3) Время на полное изготовление сайта – 3 недели. Кто сомневается в своих силах, не

подавайте заявки. Сроки в этом проекте, к сожалению, железные и не могут

продлеваться.