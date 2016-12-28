Доработать сайт be-mama-shop.ru

Здравствуйте! Требуется создать лендинг на любой ЦМС. Лендинг Мини интернет магазин на 3-4 товара. Наработки по дизайну есть. Нужно будет подключить оплату (робокассу или еще что нибудь) Предусмотреть подлкючение форума ...