Нужно разработать интернет-магазин на OpenCart 2+

  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок209 просмотров

Приветствую! Необходимо разработать сайт с нуля по ТЗ.

Можно на шаблоне, а можем предоставить дизайн и с нуля.

Указывайте цену и сроки!

Opencart
8 лет назад
developingfactor
Николай 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров