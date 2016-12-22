Создание CRM магазина

Добрый день. Посторался набросать не тз, а описание того что я хочу увидить, но постараюсь с конкретными примерами, будут вопросы задавайте. ТАк вот что мне нужно, мне нужна онлайн система написанная на php.

Клинты — Заполняем Фамилия, имя, номер телефона, автомобиль (Марка, модель, вин)

Поставщик — Наименование, номер телефона, доставка

по дн. Доп срок к поставщику, отсрочка платежа по накладной(временной интервал), \Также условия возврата по поставщику, и сроки возврата. Заказ и возврат без предоплаты предоставляем спец условия постоянным клиентам. Заявка — текстовое поле, с произвольным текстом

Заказ -

3.1 — Добавить позицию — открываем форму — бренд, артикул, наименование, поставщик, срок у поставщика, цена, количество. 3.2 — Внести оплату — форма внесения Приход товара — приходование товара по накладной, открываем общий список товаров от поставщика, проставляем галочки по приходу по накладной, выставляем закупочные цены на товар, устанавливаем сумму оплаты по накладной.

Клиент звонитв магазин на номер телефона, автоматическое (этим займуться другие люди которые будут настраивать астерикс.)приветствие от именни магазина на номер телефона на который звонок, Открывается

форма создания клиента, Фамилия,Имя(обязательное поле), телефон заполняем. Если клиент уже обращался и данные заполненны то тогла выбираем тип запроса, выбираем тип запроса — заявка, вопрос, уточнение сроков, жалоба.

При выборе типа запроса:

Заявка- открываем поле с произвольным текстом, менеджер заполняем поле, далее обрабатываем запрос, Бренд, артикул, закуп цена(при выставлении закупочной цены, система опираясь на систему настроек редоктирует продажную цену), кол, Поставщик, после проценки нажимаем ответ клиенту, отправляем смс. клиенту с веб сервиса. И предлогаем

менеджеру перезвонить по телефону. Сохраняем заявку, в вкладке заявки обработанные. Фисируем время звонка, время создания заявки, время обработки, время ответа.

Вопрос —произвольное текстовое поле- ответ произвольное текстовое поле. Отправляем смс клиенту, и предлогам менеджеру позвонить. При повторном звонке от этого клиента с вопрос отправляем уведомление администратору.

Уточнение сроков — за 2 суток до выдачи заказа,3 раза в день предлагаем менеджеру проверить заказ открывая форму заказа, при положительном ответе отправляем клиенту смс с уведомлением о сроке поставке, при отрицательном, ыбираем новую дату и причину задержки. Отправляем клиету смс с новыми сроками поставки и извинениями, и соединяем клиента и

менеджера. Менеджер опрашивает удобно ли получить ему товар в такой то момент потому как у нас задержка поставки по

причине, при положительном ответе закрыаем окно, при отрицательном открываем заказ клиента и предлогаем менеджеру отредоктироват заказ под дату поставки. Оповещаем клиента о новом товаре и сроке поставки, также соединяем клиента и менеджера. Если данного товара нет замены предлогаем возврат товара и возврат предоплаты.

Жалоба —произвольный текст, отправляем уведомление администратору о жалобе, и клиенту с номером жалобы и сроком расмотрения жалобы в 1 час.

Заказ клиента— открывается из готового поля заявки клиентов, при нахождении заявки более 1 дня в списке заявок предлогаем менеджер проверить заявку на соотвестствие закупочной цены и сроков поставки. Бренд артикулкол-во цена(продажная цена) срок поставки на каждой позиции ставим проверенно, далее, открываем окно внесения предоплаты

с указанной суммой предоплаты, менее этой суммы нельзя внести, на увелечение без проблем. Расчет суммы предоплаты

изходит из сумма закупочной цены товара минус 10%. Т.е запчасть стоит 100 рублей в закупке, продажа у нее 140 рублей, предоплата составляет 90 рублей.

Например уклиента в заказе

Mahle oc90 1 140 3 90

ks 003331313 1 11840 7 8500

ЛУКОИЛ 01 1 1190 1 980

3 13170 7 8613

СУММА ПРЕДОПЛАТЫСОСТАВЛЯЕТ 8613, округляем в большую

сторону до 8700.

Выводим формупечати

Исполнитель —Фиксированное настроенное поле

Заказчик — беремиз контроагентов, только при условии

заполненной фамилии, в противном случае

открываем клиента для заполнения.

Заказ №Порядковый номер ЗАКАЗА

Mahle oc90 1 140 3

ks 003331313 1 11840 7

ЛУКОИЛ 01 1 1190 1

Итого Позиции 3 Сумма 13170 Срок 7

Берем условияпоставки - Фиксированное настроенное

поле

Возврат клиенту денежных средств — при возврате клиенту денежных средств, выбираем позиции за которые

неободимо сделать возврат, ставим

галочку. И создаем возврат, открывается

заполненная форма в которую вносим

паспортные данные дл возврата денежных

средств, далее выходит форма печати.Ниже

в соответствии со статьей такойто

возврат производиться в течении 10 дней

с даты подачи заявки на возврат. Со

статьей ознакомнен. Подпись

Поставщик— При приезде поставщика ставим отметку

о приезде поставщика, система фиксируает

время в дальнейшем это позволит реить

спорные вопросы с поставщиком о приходе

товара, можно будет адекватно посмотреть

по камере. Также мы не потеряем не одной

накладной за день.

Прихдоваание товаа отпоставщика- открывает список товаров

который поставщик должен привезти,

выбираем позиционно отмечаем галочками

тот товар который в данной накладной,

и нажимаем далее, открываемся форма

заполнения количества и цены. Проверяем

с заполнением менеджера по накладной,

если все верно. Сохранить, если нет то

отмечаем поиции которые не сошлись по

цене количеству. И сохранияем, позиции

которые не прошли по количеству цене

уходят в раздел проблемные позиции.

После заполнения накладной вносим сумму

оплаты. Выставлям ответственное лицо

которое забрало деньги или которому

сделали перевод.

При отсрочке платежа, засутки до даты оплаты накладной напоминаем

администратору подготовить деньги. В

день оплаты накладной и по приезду

поставщика, для менеджера открывается

окно с указанной суммой оплаты, и выбором

ответственного лица. Также сохраняем

время для проверки по камере.

После оприходование товара,те позиции которые поступили на склад

по ним отправляем смс заказчику с

указанием позиции и о том что он поступил

на склад. При полном формировании заказа

отправляем заказчику смс с уведомлением

что заказ № берем номер заказа, готов

к выдаче. После суток с момента готовности

к выдаче товара отправляем повторную

смс. При отправке первой смс, обязаем

менеджера позвонить клиенту. При

подтверждении получения и связи с

клиентом выставляем дату забора товара

из магазина, или выбираем доставка

товара через курьера на след день. При

наступлении финальной даты забора

клиентом товара, обязуе менеджера

позвонить узнать когда, также отправляем

смс с платным хранением товара. При

приходе клиента открываем формированный

заказ клиента, при приходе клиена за

товаром автоматчески печатаем 2 накладных

с датой временим Также открываетс поле

с внесением денег за товар, и остаточной

суммой оплаты. После внесения денежных

средств сохраняем заказ и переносим в

архив. При выдаче товара можно отметить

проблемные позиции, отмечаем нажимаем

далее, выбираем причину проблемы данной

позиции. Также эти позиции переносим в

проблемные. Обработка проблемных

позиций, в течение дня, также оповещаем

администратора системы.

Отправка товара курьером.При выборе данной позиции формируется

маршрутный лист с указание Фио, номера

телефона, № накладной, и адреса

доставки(оставляем поле свободное для

записи рукой), Также выводятся на печать

все накладные на доставку. Посл

формирования пакета документов

Раздел проблемные позиции— выбираем галочкой что сделать с этими

позициями, воврат поствщику, оприходование

на склад, брак, некомплектность. И

разносим по категриям данные позиции.

Воврат поствщку— должен быть оформлен в этот же день

с момента появления товара в проблемных

позициях. Далее ведем возврат, статусы

возврата, отправили запрос поставщику,

возврат возможен, возврат не возможен,

передали поставщику, зачтено на

баланс(возврат завершен) при завершении

возврата деньги зачисляются на счет

поставщика с указанием сумму и даты

приемки товара поставщиком.

При оприховадании товарана склад — вносим товарана вкладку складское наличие. При

оформлении заказа проверяем наличие

на складе данно позиции задача

администратора.

Заказ поставщику— в разделе заказ поставщику выбираем

поставщика, открывается позиции

необходимые для заказа у поставщика,

при заказе у поставщика позиции мы можем

изменить поставщика, закуочную цену.

Но это не отображиается в заказе и не

меняет закупочную цену товара. Это

внутренняя система администратора

системы, т.е менеджер выставив сумму

закупки на день заказа, неет за это

ответственость.

Т.е мы можем изменить срокнапример с 10 дней до одного дня, но сумма

будет больше на 10 рублей при заказе,

клиент выбрал заказ со сроком 10 дней,

соответственно мы эту запчасть заказываем

через за 3 дня до выдачи товара.

Касса

Итого касса на сейчас - 8000

Сумма закупки сегодня - 8800

Сумма выручки при выдачетовара - 4500

Сумма оплат на завтра - 4100

Сумма оплат сегодня — 0

итого наличнх денег — 8800,свободных денег 4700,

Настройки

Создание наценки на товарнапример

от 0 до 1000 — 45%

от 1000 до 5000 — 30%

от 5000 до 10000 — 20%

Создание сроков -

10 дней поставка — проверитьпосле 3 дней, проверить после 6 дней,

проверить за 2 дня до выдачи.

5 дней — проверить после 3дней, проверить после 3 дней, проверить

за 1 дня до выдачи.

3 дня- проверить после 1 дней, проверить за 1 дня до выдачи.

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