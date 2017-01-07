Добавить несколько видов цен и отредактировать три страницы

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок792 просмотра

Есть шаблон сайта на Битриксе редакции "Старт" http://ikonukupit.ru/

На него установлено решение "Корзина для редакции "Старт"  https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sok.startcart/ 

Цель: доработать (верстка) три шаблона показа карточки товара (плитка, список и детально) под прототипы http://proto.ikonukupit.ru/, с сохранением адаптивной верстки.  ТЗ имеется.

Главная проблема: данное решение (корзина) учитывает поле PRICE в карточке товара. В прототипах подразумевается несколько цен на каждый товар, меняющихся радиокнопками (до 8 цен на товар получается).  Значит необходимо либо доработать решение (корзину), либо сделать так, чтобы  PRICE стала переменной, и принимала значение в зависимости от радиокнопки.

Связь по скайпу 

8 лет назад
dputmash
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$70
3 дня
По началу создал хорошее впечатление, расспрашивал про ТЗ, про сайт. Договорились на 50% после сдачи на тестирование и 50% после согласования/доработок. Указал цену чуть ниже, чем в заказе и срок 2-3 дня. На следующий день опять уточнял про техническую составляющую сайта и сказал, что потребуется больше времени, а точнее +1 день. Через 5 дней от начала "сотрудничества" пропал, на связь не выходил. на тестовом сайте ничего не изменилось, кроме установки бесплатного решения из маркетплейс. Через 7 дней извинился за отсутствие, сказал, что доделает быстро и сделает скидку. На сайте добавилcz какой-то временный сверстанный блок с радиокнопками, который верстается за 20 минут. Больше на связь не выходил. Сейчас 10-ый день. Отказываюсь от такого "исполнителя". Такое ощущение, что там сидит школьник, который сначала берет заказы, а потом пытается загуглить, как это делается или же найти того, кто сделает.

Заявки фрилансеров

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад