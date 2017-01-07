Добавить несколько видов цен и отредактировать три страницы

По началу создал хорошее впечатление, расспрашивал про ТЗ, про сайт. Договорились на 50% после сдачи на тестирование и 50% после согласования/доработок. Указал цену чуть ниже, чем в заказе и срок 2-3 дня. На следующий день опять уточнял про техническую составляющую сайта и сказал, что потребуется больше времени, а точнее +1 день. Через 5 дней от начала "сотрудничества" пропал, на связь не выходил. на тестовом сайте ничего не изменилось, кроме установки бесплатного решения из маркетплейс. Через 7 дней извинился за отсутствие, сказал, что доделает быстро и сделает скидку. На сайте добавилcz какой-то временный сверстанный блок с радиокнопками, который верстается за 20 минут. Больше на связь не выходил. Сейчас 10-ый день. Отказываюсь от такого "исполнителя". Такое ощущение, что там сидит школьник, который сначала берет заказы, а потом пытается загуглить, как это делается или же найти того, кто сделает.