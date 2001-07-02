В магазин на Opencart (OCstore 2.1) нужно установить модуль кеширования для ускорения работы и показателей PageSpeed без ограничения по доменам. Ну и сам модуль понадобится отдельно (у меня несколько магазинов). Что-то толковое вроде NitroCache ...
Доработка и дальнейшая поддержка проекта на Magento 1.7
Есть готовый проект на Magento 1.7 - магазин брендовой одежды. Основной рынок - Германия (настроена мультиязычность - немецкий, английский, русский), поэтому основные установленные модули во многом отвечают немецкому рынку.
Планируется выделить отдельную специализацию в проекте под мужскую линию одежды на отдельном домене.
Проекты, которые нравятся шефу (женщина, если важно):
Собственно задача:
Необходимо доработать существующий магазин и выделить отдельную витрину для нового на базе существующей платформы. Изменение версии движка возможно, но не всегда целесообразно, т.к. есть купленные модули для данной системы, на которые закончился суппорт под новые версии. - этот вопрос обсуждаем.
Желательна работа "под ключ". Но есть возможность работать непосредственно с разработчиком под Magento, т.к. планирует дальнейшее сопровождение проекта вашими силами. Отдельно верстальщиков и дизайнеров пока не рассматриваю. Дизайн проекта могу предоставить = есть дизайнер, но если будет вариант с готовым шаблоном, который можно стилистически адаптировать (шаблон предлагать вам) под наши нужды - можем обсудить.
Старт разработки предварительно - 02-07.01.2017
Старт магазина, т.е. полная готовность - до 15.02.2017 (сроки критичны, т.к. завязаны на рекламную кампанию).
Детальное техзадание с Вашей помощью оформлю до 15.01.2017 (неделя после старта работ и анализа текущих установок и настроек).
Сервер - наш, админ на этом сервере - тоже наш, поэтому, если надо что-то доставить на сервер - решим.
Пока все, надеюсь на плодотворное и длительное сотрудничество.
Update по техническим вопросам (вопросы одного их претендентов):
1. будут ли отличаться названия, SKU, количество товаров в зависимости от стора (некоторым надо делать так, чтобы в одном сторе было одно название или sku, в другом другое)
Все артикли новые - отличный ассортимент, аудитория и пр.
2. будут ли разные цены или акции для разных сторов и в чем они будут выражаться (купоны в корзине? или что-то другое?)
Аналогично первому пункту - пересечений нет
3. будут ли какие-то особые группы пользователей, у которых будет своя скидка или свои определенные цены в новом сторе?
Да, планируется в новом проекте ввести понятие клубной карты с особыми условиями
4. будет ли отдельный импорт для нового стора?
Пока импортеров нет - весь товар вносится вручную
5. ну и с точки зрения модулей - как я понимаю, некоторые модули на сайте сделын специально под текущий диайн. Много ли таких модулей, что за они (но это на архитектуру не влияет, просто интересно)
Есть модули экспорта, которые адаптировались (m2epro) под данный проект, под дизайн вроде нет
6. еще интересно всякие выгрузки товара - Google Shopping и т.д. - будут ли делаться они отдельно для нового стора (надо тогда знать сколько товаров у Вас сейчас, и сколько по времени занимает выгрузка).
Amazon, EBay через m2epro - но это не то - интересуют площадки с линками. Из тех, что я знаю - mybestbrands.de
7. будут ли в магазине разные языки?
Немецкий и английский, сейчас есть русский, но сомневаюсь, что будет далее
8. А ну и какая там версия магенты, все ли патчи стоят, какие кеши стоят, оптимизации всякие (варнишь может, FPC, merge js/css или еще что)
Magento Version 1.7.0.2, а патчи можно тут смотреть - magereport.com
Varnish - есть.
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