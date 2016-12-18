Требуется создать сайт, тип каталог/магазин. Дизайн есть, верстка есть. ТЗ нету Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь с ивритом с моей стороны. ...
Модуль кеширования Opencart 2
В магазин на Opencart (OCstore 2.1) нужно установить модуль кеширования для ускорения работы и показателей PageSpeed без ограничения по доменам. Ну и сам модуль понадобится отдельно (у меня несколько магазинов).
Что-то толковое вроде NitroCache Pack (от версий 2.4 и выше).
Если у кого есть проверенный хороший модуль и можете настроить, пишите предложение с ценой.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
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