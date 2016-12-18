Модуль кеширования Opencart 2

В магазин на Opencart (OCstore 2.1) нужно установить модуль кеширования для ускорения работы и показателей PageSpeed без ограничения по доменам. Ну и сам модуль понадобится отдельно (у меня несколько магазинов).

Что-то толковое вроде NitroCache Pack (от версий 2.4 и выше).

Если у кого есть проверенный хороший модуль и можете настроить, пишите предложение с ценой.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.