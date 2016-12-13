Интернет-магазин бытовой техники в Запорожье

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Закрыт20 заявок179 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин бытовой техники. Дизайн в светлых тонах. Система управления сайтом на усмотрение исполнителя. Подробное описание  разделов сайта, примеры продукции с техническими характеристиками  и всё остальные требование к проекту, в прилагаемом файле.

8 лет назад
fomenko03081991
Елена 
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров