Нужен интернет-магазин на ModX. Сроки и цена ваша.
Интернет-магазин бытовой техники в Запорожье
Необходимо создать интернет-магазин бытовой техники. Дизайн в светлых тонах. Система управления сайтом на усмотрение исполнителя. Подробное описание разделов сайта, примеры продукции с техническими характеристиками и всё остальные требование к проекту, в прилагаемом файле.
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