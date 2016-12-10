Разбить товары на категории, сделать сайдбар на категорию

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Закрыт1 заявка117 просмотров

WooCommerce, Wordpress

Требуется разбить товар по подкатегориям и сделать на каждую категорию сайдбар с метками. 

270 товаров.  Категории уже имеются.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
diGriz_z
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров