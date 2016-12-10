Есть в шаблонах, где то ... где я не понимаю :) скрипт JS с содержанием trekkie.load( {"Trekkie":{"appName":"st orefront","environment":"produ ction","defaultAttributes":{"s hopId":16186431}},"Performance":{" ...
Разбить товары на категории, сделать сайдбар на категорию
WooCommerce, Wordpress
Требуется разбить товар по подкатегориям и сделать на каждую категорию сайдбар с метками.
270 товаров. Категории уже имеются.
Заявки фрилансеров
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