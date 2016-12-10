Разбить товары на категории, сделать сайдбар на категорию

Здравствуйте уважаемые разработчики. Мы ищем ответственногоквалифицированного программиста или компанию для сотрудничества на регулярной основе. Нам нужна поддержка и постоянные доработки интернет магазина на OpenCart. Прикрепляю файл с описанием того что мы хотим получить ...