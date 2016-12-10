Внести правки в ИМ (Opencart)

Требуется:

Сайт: http://exclusive-shop.kz

1. сделать так, чтобы в выпадающем меню - категории, у которых порядок сортировки больше 14, отображались в первой колонке, у которых меньше - во второй (Рис. правка 1)

2. В строке меню - вместо "Отзывы" поместить "Оплата и доставка" (статья) (Рис. правка 1)

3. В футере - в правом нижнем углу убрать "Личный кабинет"

4. В форме заказа - разобраться с задумчивостью при смене количества товаров и при нажатии кнопки "Оформить" (Рис. правка 2)

5. Повысить PageSpeed (Рис. правка 3)

6. Не навредить :)