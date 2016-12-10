Необходимо сделать похожий по структуре сайт с некоторыми изменениями: 1) цвет 2) картинки на главной 3) добавить функции интернет магазина 4) меню сделать слева. Более подробное тз ...
Внести правки в ИМ (Opencart)
Требуется:
Сайт: http://exclusive-shop.kz
1. сделать так, чтобы в выпадающем меню - категории, у которых порядок сортировки больше 14, отображались в первой колонке, у которых меньше - во второй (Рис. правка 1)
2. В строке меню - вместо "Отзывы" поместить "Оплата и доставка" (статья) (Рис. правка 1)
3. В футере - в правом нижнем углу убрать "Личный кабинет"
4. В форме заказа - разобраться с задумчивостью при смене количества товаров и при нажатии кнопки "Оформить" (Рис. правка 2)
5. Повысить PageSpeed (Рис. правка 3)
6. Не навредить :)
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