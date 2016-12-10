Необходимо сделать интернет магазин на любом движке. OpenCart будет преимуществом. Чем быстрее тем лучше. Сейчас дизайн только в psd оплата по факту! вы работаете - я утверждаю - оплачиваю, вы выгружаете ...
Создание сайта по прототипу
Необходимо сделать похожий по структуре сайт с некоторыми изменениями:
1) цвет
2) картинки на главной
3) добавить функции интернет магазина
4) меню сделать слева.
Более подробное тз лично.
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