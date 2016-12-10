Создание сайта по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок143 просмотра

Необходимо сделать похожий по структуре сайт с некоторыми изменениями:

1) цвет

2) картинки на главной

3) добавить функции интернет магазина

4) меню сделать слева.

Более подробное тз лично.

8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров