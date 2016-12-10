Мобильная версия ИМ на Drupal7+Commerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходимо в кратчайшие сроки и с минимальными затратами создать мобильную версию интернет -магазина. Жестких требований нет, скриншоты приблизительного расположения элементов имеются, любые идеи приветствуются.  Цена конечная, срок неделя.

8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров