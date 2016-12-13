Необходима разработка функционала интернет-магазин + верстка

Требуется разработка функционала для сайта пиццерии (интернет-магазина) – всего 16 пицц + напитки, пицца возможна в двух размерах.

1. Фильтр пицц

2. Система приема платежей

3. Личный кабинет

4. Добавление ингредиентов к пицце

5. Возможность собрать большую большую пиццу из двух половин любых других пицц, а очень большую из четырёх

6. Проверка суммы заказа с суммой небоходимой для бесплатной доставки в размеченную на яндексе картах территорию. Всего 4 территории.

7. UPDATE: сразу не указал, также требуется интеграция смс сервиса для регистрации и восстановления пароля.

Также требуется сверстать шаблон главной, шаблон оформления заказа, 3 поп-апа (карточка товара, корзина, конструктор пиццы), простой личный кабинет.

Готов рассмотреть ваш вариант бесплатного движка. Чтобы движок можно было обновлять и ничего не отвалилось.