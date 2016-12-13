Необходима разработка функционала интернет-магазин + верстка

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Закрыт10 заявок157 просмотров

Требуется разработка функционала для сайта пиццерии (интернет-магазина) – всего 16 пицц + напитки, пицца возможна в двух размерах. 

1. Фильтр пицц 

2. Система приема платежей 

3. Личный кабинет 

4. Добавление ингредиентов к пицце 

5. Возможность собрать большую большую пиццу из двух половин любых других пицц, а очень большую из четырёх  

6. Проверка суммы заказа с суммой небоходимой для бесплатной доставки в размеченную на яндексе картах территорию. Всего 4 территории. 

7. UPDATE: сразу не указал, также требуется интеграция смс сервиса для регистрации и восстановления пароля. 

Также требуется сверстать шаблон главной, шаблон оформления заказа, 3 поп-апа (карточка товара, корзина, конструктор пиццы), простой личный кабинет. 

Готов рассмотреть ваш вариант бесплатного движка. Чтобы движок можно было обновлять и ничего не отвалилось.

8 лет назад
skarlat_tsg
Анатолий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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